В ХМАО безработица за год выросла в шесть раз

В ХМАО число безработных людей выросло больше чем в шесть раз за год. В феврале 2020 года было зарегистрировано 4 тысячи 132 безработных, в феврале этого года без работы осталось 25 тысяч 343 жителя округа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте труда и занятости населения ХМАО.
«По данным еженедельного мониторинга на 3 февраля 2021 года численность безработных в округе — 25 тысяч 343 человека. Уровень регистрируемой безработицы — 2,77%. Количество заявленных вакансий — 15 201 ед. Коэффициент безработных на 1 свободное рабочее место — 1,7», — говорится в отчете дептруда.
В департаменте общественных и внешних связей ХМАО заявили, что в 2021 году при содействии органов службы занятости планируется организовать 24 тысячи 565 временных рабочих мест. Это поможет устранить негативные последствия пандемии и восстановить численность трудоустроенного населения.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уволили женщину, переболевшую коронавирусом. Югорчанку уволили после того, как она переболела коронавирусом с 80-процентным поражением легких.
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