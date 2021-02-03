03 февраля 2021
02 февраля 2021

В ХМАО безработица за год выросла в шесть раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень безработицы в ХМАО вырос в период пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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В ХМАО число безработных людей выросло больше чем в шесть раз за год. В феврале 2020 года было зарегистрировано 4 тысячи 132 безработных, в феврале этого года без работы осталось 25 тысяч 343 жителя округа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте труда и занятости населения ХМАО.

«По данным еженедельного мониторинга на 3 февраля 2021 года численность безработных в округе — 25 тысяч 343 человека. Уровень регистрируемой безработицы — 2,77%. Количество заявленных вакансий — 15 201 ед. Коэффициент безработных на 1 свободное рабочее место — 1,7», — говорится в отчете дептруда.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО заявили, что в 2021 году при содействии органов службы занятости планируется организовать 24 тысячи 565 временных рабочих мест. Это поможет устранить негативные последствия пандемии и восстановить численность трудоустроенного населения.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уволили женщину, переболевшую коронавирусом. Югорчанку уволили после того, как она переболела коронавирусом с 80-процентным поражением легких.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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