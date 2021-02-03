В свердловский госпиталь ветеранов пришла с проверкой прокуратура

Сотрудники прокуратуры Свердловской области проводят проверку деятельности клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн (Екатеринбург). Об этом сообщили два не связанных между собой источника URA.RU, знакомых с ситуацией.
«Известно, что прокуратура проводит проверку закупок в свердловском областном госпитале для ветеранов войн. Проверяются процедуры закупки и стоимости контрактов», — рассказал собедник.
По предварительным данным другого источника URA.RU, проверка может касаться двух аукционов на закупку кислородного оборудования в период пандемии коронавируса. Контракты по итогам конкурса были заключены в мае 2020 года. Общая сумма — Более 17 млн рублей. В обоих случаях поставщиком выступила компания ПТП «Медтехника» (учредитель — МУГИСО).
В беседе с корреспондентом URA.RU начальник госпиталя Олег Забродин отметил, что проверка в медучреждении не является особенным мероприятием. «Я уже больше 30 лет работаю в бюджетной организации и совершенно нормально отношусь к подобным мероприятиям. Это плановая текущая работа надзорных органов. Мы закупали большое количество оборудования, в том числе на федеральные средства. Я даже не сомневался, что расходование денег будет незамедлительно проверено», — уточнил он.
В пресс-службе областной прокуратуры не смогли дать комментарий по теме. Там попросили уточнить информацию позднее.
В конце апреля 2020 года стало известно, что в госпитале на двухнедельный карантин закрыли гериатрическое отделение. Причиной стало обнаружение коронавирусной инфекции у одного из пациентов.
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