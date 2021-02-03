03 февраля 2021

В свердловский госпиталь ветеранов пришла с проверкой прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция красной зоны Госпиталя ветеранов войн. Екатеринбург, защитный костюм, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, аппарат ивл monnal t60, аппарат ивл triton zisline mv300
Проверка может касаться двух аукционов на закупку кислородного оборудования в период пандемии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники прокуратуры Свердловской области проводят проверку деятельности клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн (Екатеринбург). Об этом сообщили два не связанных между собой источника URA.RU, знакомых с ситуацией.

«Известно, что прокуратура проводит проверку закупок в свердловском областном госпитале для ветеранов войн. Проверяются процедуры закупки и стоимости контрактов», — рассказал собедник.

По предварительным данным другого источника URA.RU, проверка может касаться двух аукционов на закупку кислородного оборудования в период пандемии коронавируса. Контракты по итогам конкурса были заключены в мае 2020 года. Общая сумма — Более 17 млн рублей. В обоих случаях поставщиком выступила компания ПТП «Медтехника» (учредитель — МУГИСО).

В беседе с корреспондентом URA.RU начальник госпиталя Олег Забродин отметил, что проверка в медучреждении не является особенным мероприятием. «Я уже больше 30 лет работаю в бюджетной организации и совершенно нормально отношусь к подобным мероприятиям. Это плановая текущая работа надзорных органов. Мы закупали большое количество оборудования, в том числе на федеральные средства. Я даже не сомневался, что расходование денег будет незамедлительно проверено», — уточнил он.

В пресс-службе областной прокуратуры не смогли дать комментарий по теме. Там попросили уточнить информацию позднее.

В конце апреля 2020 года стало известно, что в госпитале на двухнедельный карантин закрыли гериатрическое отделение. Причиной стало обнаружение коронавирусной инфекции у одного из пациентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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