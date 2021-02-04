В России изменились цены на сахар и масло после заморозки

Цены на подсолнечное масло стабилизировались на фоне принятых мер по заморозке цен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Цены на сахар и масло стабилизировались после их «заморозки». Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников президенту России Владимиру Путину.

«Индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались», — доложил глава ведомства президенту. Однако, по его мнению, это является главной зоной риска и для роста доходов населения, и для макроэкономической стабильности.

По словам Решетникова, принятых мер недостаточно. «Начало года показало, что этих мер оказалось недостаточно, потому что у нас если рост цен на российскую пшеницу на мировых рынках с октября по декабрь — плюс 20%, то с середины декабря по середину января, — еще плюс 12 процентов», — поделился он на совещании.

Ранее в России резко подорожал сахар на 18% в среднем по стране, что вызвало негодование у президента. После этого правительство России приняло ряд мер, чтобы остановить рост цен на базовые продукты питания, сообщает RT. Спустя почти месяц сахар и подсолнечное масло в стране начали дешеветь, пишет «Национальная служба новостей». Однако производители и розничные торговцы уже начали обходить заморозку цен, уточняет агентство Nation News.