Свердловские медики назвали самые опасные виды рака

Денис Демидов рассказал о прививках от коронавируса для онкобольных Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области немного снизилась заболеваемость онкозаболеваниями. Самыми опасными видами остаются рак легких, молочной железы и желудочно-кишечного тракта. О этом рассказал главный врач Свердловского областного онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Владимир Елишев в ходе пресс-конференции.

«Около 50% от общего числа это смерти от рака легких, молочной железы и желудочно-кишечного тракта», — уточнил Елишев. По его словам, эти виды рака являются самыми распространенными в Свердловской области и самыми опасными по своему течению. При этом он подчеркнул, что структура онкозаболеваний значительно не изменилась в последние годы.

Елишев отметил, что впервые за несколько лет в 2020 году удалось добиться снижения смертности от онкозаболеваний на 2%. «Это примерно на 230 человек меньше умерло от онкологии, чем в позапрошлом году», — уточнил он. На 13-15% выросла выживаемость онкопациентов в первый год. Продолжительность жизни больных выросла на 5%.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области, главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи министерства здравоохранения Свердловской области Денис Демидов назвал условия, при которых пациенты с раковыми заболеваниями могут получить прививку от коронавируса. По его словам, болезнь не должна быть в острой стадии, однако решение в каждом конкретном случае должен принимать лечащий врач.