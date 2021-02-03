В Кургане резко вырос спрос на ипотеку

Количество новых ипотечных кредитов выросло за год на 31% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Количество новых ипотечных кредитов в Курганской области по итогам 2020 года выросло на 31%. В денежном выражении рост оказался еще выше. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Уральского главного управления Центрального банка РФ.

«В 2020 году жители Курганской области взяли 10 тысяч ипотечных кредитов на сумму 17,8 млрд рублей. Это на 31% больше по количеству и на 42% по объему, чем в 2019 году», — рассказали в ведомстве. Суммарная ипотечная задолженность жителей региона за год увеличилась на 17% до 39 млрд рублей.

«Свой вклад в рост кредитования внесла льготная ипотека под 6,5%», — отмечают в ЦБ. В рамках этой программы в 2020 году в регионе заключили 982 ипотечных договора на два миллиарда рублей.

В целом по Уральскому округу ипотечный кредитный портфель вырос за год на 17% до 971 млрд рублей. Наибольший прирост зафиксирован в Свердловской области — 21%.Средневзвешенная ипотечная ставка в УрФО снижалась вместе с ключевой ставкой Банка России. На конец декабря 2020 года она составила 7,5% (в декабре 2019 года — 9,1%).

Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% была запущена в мае 2020 года и действует до июля 2021 года. 3 февраля глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявляла, что программу необходимо сворачивать. Однако управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин считает, что после отмены льготной ипотеки под 6,5% в России произойдет скачок цен на недвижимость и вырастет закредитованность граждан.