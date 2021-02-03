03 февраля 2021

Эксперты указали на опасные последствия отмены льготной ипотеки

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Разное. Курган, ипотека, стройка бабочкина
Эксперты оценили последствия отмены льготной ипотеки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Экономический кризис в России

После отмены льготой ипотеки в России произойдет скачок цен на недвижимость. В результате серьезно вырастет закредитованность граждан. Об этом заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

«В 2021-м не ожидается заметного увеличения предложений нового жилья, а значит, роста цен при сохраняющемся спросе не избежать. Более высокая стоимость жилья требует больше заемных средств, следовательно, по мере увеличения ипотечного кредитования будет возрастать и долговая нагрузка населения», — цитирует специалиста газета «Известия».

При этом эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский подчеркнул, что социальную ориентированность льготная ипотека потеряла еще в конце лета — начале осени. По его оценкам, платежи за одну и ту же квартиру, но купленную год назад и в текущий момент при одинаковом первоначальном взносе вырастут примерно на 5% из-за аномального скачка цен на рынке. Программа озолотила застройщиков, и этот эффект продлится для них еще год-два.

Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% была запущена в мае 2020 года и действует до июля 2021 года. Президент Путин на совещании с банкирами 1 февраля говорил о том, что льготная ипотека помогла многим семьям решить жилищные проблемы. 3 февраля глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила журналистам, что программу необходимо сворачивать.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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