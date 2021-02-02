ЦБ заявил о необходимости отмены льготной ипотеки

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента. Об этом заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — передает РИА «Новости» слова Даниловой. По ее мнению, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке недвижимости.
Данилова отметила, что изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения. Однако сейчас в крупных городах России наблюдается серьезный инвестиционный интерес со стороны обеспеченных граждан.
Ранее программа льготной ипотеки, запущенная в мае 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина, была продлена до июля 2021 года. По мнению аналитиков, благодаря льготной госпрограмме ипотечного кредитования в России вырос спрос на ипотеку. Однако это может привести к дефолту заемщиков, завышению цены квартир в новостройках и дефициту нового жилья.
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