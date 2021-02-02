02 февраля 2021

ЦБ заявил о необходимости отмены льготной ипотеки

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Клипарт. Магнитогорск, многоэтажка, ипотека, челябинск, стройка
Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки Фото: Илья Московец © URA.RU

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента. Об этом заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — передает РИА «Новости» слова Даниловой. По ее мнению, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке недвижимости.

Данилова отметила, что изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения. Однако сейчас в крупных городах России наблюдается серьезный инвестиционный интерес со стороны обеспеченных граждан.

Ранее программа льготной ипотеки, запущенная в мае 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина, была продлена до июля 2021 года. По мнению аналитиков, благодаря льготной госпрограмме ипотечного кредитования в России вырос спрос на ипотеку. Однако это может привести к дефолту заемщиков, завышению цены квартир в новостройках и дефициту нового жилья.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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