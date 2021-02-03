Раскрыты подробности убийства беременной женщины в Перми

Пермяк обезглавил беременную жену на глазах у детей (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Перми, убивший беременную жену и ее отца, отрезал женщине голову на глазах у детей. Женщина незадолго до этого заявляла, что хочет развода.

«Нанеся супруге несколько ножевых ранений, убийца отрезал ей голову — знак кары за предательство. [Женщина] была на 3 месяце беременности, а за расправой наблюдали дети, 1,5 лет и 4 месяцев отроду», — пишет telegram-канал 112. Сообщается, что план убийства пермяк вынашивал план расправы около месяца, однако убийство произошло спонтанно.

Задержанного подозреваемого зовут Шохназар Шосафаров. Девушка по имени Шобнам хотела развестись с ним, так как устала жить по восточным правилам, не имея возможности заниматься чем-либо, кроме домашних дел и воспитания детей.

О двойном убийстве в Перми стало известно ранее 4 февраля. В соцсетях публиковались сообщения, что пермяк сначала убил свою жену, а затем расправился с ее отцом.