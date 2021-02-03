Ройзман избежал кары за твит, за который наказали его сторонника

Свердловчанин репостнул твит Ройзмана и получил штраф в 30 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана не привлекли к ответственности за твит, репост которого обернулся для свердловчанина Кирилла Серебренникова штрафом в 30 тысяч рублей. Недоумение по этому поводу высказал свердловский блогер Вениамин Помазкин.

«А объясните мне, почему людей привлекают к ответственности за репосты Ройзмана, а сам Ройзман опять весь в белом?» — написал Помазкин на своей странице в Facebook. Сам Ройзман в беседе с URA.RU назвал ситуацию выходящей за рамки здравого смысла. «Это история вне правового поля и здравого смысла», — прокомментировал наказание жителя поселка Уральский экс-глава Екатеринбурга.

На вопрос, как оценивает он реакцию пользователей соцсетей, негодующих, почему пользователь, репостнувший его твит с призывом выходить на несанкционированное шествие наказан, а сам политик — нет, Ройзман заявил: «Для Екатеринбурга это было бы немыслимо».

Ранее адвокат Серебренникова Роман Качанов сообщил, что его подзащитного оштрафовали за участие в организации несанкционированного мероприятия 31 января. Основанием для решения суда стал его пост в соцсети «ВКонтакте», где свердловчанин разместил скриншот твита Ройзмана, в котором тот комментировал обыски у оппозиционера Алексея Навального. Под скриншотом Серебренников сделал приписку: «31-го надо выходить».

Молодого человека задержали прямо на работе — в магазине «Магнит» в поселке Уральский, где он работает продавцом-кассиром. Серебренникова доставили в отдел полиции Новоуральска, взяли объяснение и на сутки отправили в изолятор. Суд состоялся 1 февраля.