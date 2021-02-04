В РФ потребовали проверить законность ареста главреда «Медиазоны»

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В Союзе журналистов РФ усомнились в обоснованности ареста Смирнова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Союз журналистов России потребовал проверить законность ареста главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Об этом говорится на официальном сайте объединения.

«Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы РФ с требованием проверить законность привлечения к ответственности Сергея Смирнова», — говорится на сайте. В Союзе журналистов усомнились, что арест Смирнова обоснован. Там отметили, что дело главреда «Медиазоны» вызвало резонанс среди коллег журналиста.

Смирнов был задержан 30 января из-за повторного нарушения правил проведения митинга, передает RT. 3 февраля суд Москвы назначил ему 25 суток ареста. Суд считает, что журналист участвовал в организации несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального 23 января. Смирнова обвиняют в размещении в Twitter шуточного поста о самом себе. Адвокат журналиста Федор Сирош уверен, что Смирнов не участвовал в организации митинга.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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