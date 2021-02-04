Суд принял решение по переделу рынка энергетики в ЯНАО

«Россети Тюмень» не смогли оспорить договор, по которому мэрия Нового Уренгоя передала в аренду коммунальные сети, рассказал URA.RU адвокат Кирилл Снегирев. Решение, от которого зависел передел рынка энергетики в крупнейшем городе ЯНАО, 4 февраля вынес Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.
Речь идет о договоре аренды муниципальных сетей, который в 2007 году мэрия заключила с АО «Управляющая коммунальная компания» и другими субарендаторами (в их числе «Газпромэнерго», «Уренгойводоканал», «Уренгойгорэлектросеть»). Договор продлевался автоматически, но в 2019 году его законность попытались оспорить «Россети Тюмень», обратившиеся в УФАС по ЯНАО. «Во время заседания все стороны дали свои пояснения. Суд вынес решение в интересах жителей Нового Уренгоя, которые могли бы пострадать из-за действий УФАС и „Россети Тюмень“», — высказал свое мнение адвокат, представляющий в суде муниципальную «Уренгойгорэлектросеть».
По версии юриста, спор был вызван желанием компании «Россети Тюмень» устроить передел рынка энергетики в Новом Уренгое. «В своей апелляционной жалобе и устно во время судов представители „Россети Тюмень“ поясняли, что компания сама заинтересована в приобретении муниципального имущества в отрасли электроэнергетики», — рассказал Снегирев. Однако если бы суд встал на сторону истца, то договор пришлось бы расторгнуть со всеми арендаторами. И в таком случае без обслуживающих организаций остались бы также сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. «Это могло бы стать причиной крупных аварий», — считает Снегирев. Ранее на сторону местной мэрии встали также Арбитраж Ямала и апелляционный суд.
В УФАС по ЯНАО и «Россети Тюмень» были направлены запросы по этой ситуации, но комментариев пока не последовало.
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