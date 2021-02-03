В крупном городе ЯНАО начался передел рынка энергетики

Арбитражный суд решает судьбу коммунальных сетей Нового Уренгоя. Последствия могут коснуться всех жителей Фото: Владимир Жабриков

В Арбитражном суде Западно-Сибирского округа рассматривается дело, итоги которого могут стать причиной передела на рынке электроэнергетики в Новом Уренгое. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

Речь идет о договоре аренды муниципальных сетей электро- и теплоснабжения города, который был заключен в 2007 году с АО «Управляющая коммунальная компания» и другими субарендаторами (в их числе, например, «Газпромэнерго», «Уренгойводоканал», «Уренгойгорэлектросеть»). Договор продлевался автоматически, но в 2019 году его законность попытались оспорить «Россети Тюмень», обратившиеся в УФАС по ЯНАО. «Действующая модель была выбрана для качественного и оперативного оказания услуг населению. Мы видим, что эта модель работоспособна, и две судебные инстанции (Арбитраж ЯНАО и апелляционный суд — ред.) уже подтвердили нашу позицию», — рассказал первый замглавы Нового Уренгоя Виктор Пузанов.

Сейчас дело рассматривает Арбитраж Западно-Сибирского округа, это последняя инстанция. Ближайшее заседание пройдет 4 февраля.

По оценке местных энергетиков, судебные разбирательства могут стать причиной дестабилизации обстановки в городе. «Имущество будет изъято, будет объявлен конкурс, процедура длительная — кто будет оказывать коммунальные услуги в это время? ЯНАО не регион для экспериментов, — отмечает гендиректор муниципальной „Уренгойгорэлектросеть“ Валерий Кудрявенко. — „Россети Тюмень“ пошли на конфликт с властью, пытаются навязать свои порядки. А это дестабилизация существующих отношений в электроснабжении города. Последствия могут ударить по простым жителям».

В пресс-службы «Россети Тюмень», УФАС по ЯНАО и суд направлены запросы. Ответы на них пока не поступили.