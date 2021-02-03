Москвичи сорвали проект в ХМАО, ради которого мэр ездил в Сочи

Василий Тихонов ради подписания этого контракта ездил на инвестиционный форум Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрия Нижневартовска попробует отсудить 88 миллионов рублей в качестве неустойки у концессионера, который отказался строить крупную школу в Нижневартовске. Ради заключения этого контракта мэр города Василий Тихонов ездил на инвестиционный форум в Сочи. Об проблемах с подрядчиком на заседании думы города рассказал директор департамента строительства Нижневартовска Виктор Ситников, передает журналист URA.RU.

«К сожалению, инвестор не выполнил свои обязательства по концессионному соглашению. Это ООО „Стройальянс“, город Москва. Поэтому администрацией города в арбитражный суд ХМАО — Югры отправлено исковое заявление о досрочном расторжении концессионного соглашения и выплате неустойки в размере 88 миллионов рублей», — заявил Ситников.

Речь идет о школе в 9а микрорайоне Нижневартовска, рассчитанной на 1125 мест. Соглашение с концессионером, в качестве которого выступила московская компания «Стройальянс», заключила контракт 14 февраля 2019 года и обязалась достроить школу еще год назад — в февраля 2020, но к строительству компания так и не приступила. Сумма концессионного соглашения — около двух миллиардов рублей. Власти города планируют провести новый конкурс и выбрать другого инвестора, но сделать это будет можно только после расторжения действующего договора, чего и добивается администрация Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска Василий Тихонов подписал на инвестиционном форуме в Сочи соглашения на строительство школ в двух микрорайонах города. Общая сумма заключенных контрактов — около четырех миллиардов рублей.