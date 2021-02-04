Свердловского мэра подозревают в переделе похоронного бизнеса

В Новоуральске есть мнение, что за передачей ритуальных услуг в частные руки стоят чиновники «красного дома» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новоуральске (Свердловская область) назревает передел на рынке ритуальных услуг: муниципальное предприятие «Ритуал» выходит из бизнеса, а его нишу полностью займет ООО «Новоуральский похоронный дом». Как рассказал URA.RU депутат местной думы Дмитрий Никаноров, операцию по передаче имущественного комплекса курирует лично мэр Владимир Цветов.

«Все действия осуществляют чиновники администрации — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Антон Угоденко и первый вице-мэр Вадим Хатипов. Мэр у нас, как только возникает необходимость принять важное решение, уходит на больничный или в отпуск. Но все понимают, что подчиненные действуют по его указанию», — прокомментировал Дмитрий Никаноров. Он добавил, ООО «Новоуральский похоронный дом» создан МУП «Ритуал» (32,8 млн — 51%) и ООО «Трансэнергострой» (31,5 млн — 49%).

В настоящее время городские власти готовятся передать муниципальную долю — в том числе, ритуальный магазин и зал прощания — частнику под видом увеличения уставного капитала и погашения долга. Документы по передаче имущества не согласовала городская дума, однако сделку продолжают готовить в мэрии.

«Цветов четко лоббирует интересы начальника Управления городским хозяйством Сергея Ефимова и экс-начальника по организации похоронного дела того же управления Евгении Сенцовой — их считают главными бенефициарами похоронного бизнеса в Новоуральске. Возможно, у мэра имеется личная материальная заинтересованность», — сообщил Дмитрий Никаноров. Он добавил, что в отношении Ефимова и Сенцовой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения», в феврале должен состояться суд. До решения суда никакие действия с долгами МУП «Ритуал» производится не могут.

URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Новоуральска. Корреспонденту было предложено адресовать вопрос советнику мэра, которая обещала уточнить информацию. На момент публикации ответ предоставлен не был.