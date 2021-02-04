Граждане Украины начинают хуже относится к президенту страны Владимиру Зеленскому, как он стал продолжателем политики своего экс-коллеги Петра Порошенко. При этом у Зеленского остаются прочные позиции и несколько способов остаться у власти. Об этом URA.RU рассказал бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.
Ранее компания «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которому 50% граждан Украины поддержали отставку Зеленского. Политику властей назвали неверной 73% граждан, а 46% украинцев не считают, что Зеленский должен покинуть офис раньше времени.
«Эти цифры — результат политики, которая разочаровала людей. Зеленский перед выборами был открыто против политики Порошенко, а потом стал ее продолжателем. Однако запас прочности у президента серьезный — достаточно вариантов, чтобы удержаться у власти. Можно сменить правительство, поменять спикера парламента. Не исключаю коалиции с другими политиками, например, с Юлией Тимошенко. В таком случае и пост спикера могут ей предложить. Власть Зеленского находится в кризисе, но списывать его со счетов рано», — сказал URA.RU Килинкаров.
Зеленский не уйдет в отставку в ближайшее время, однако рейтинг его продолжит снижаться, считает украинский политолог Михаил Погребинский. «Интересно, что даже компания, работающая на офис президента, показала потерю рейтинга Зеленского. Но сейчас вероятность импичмента — ноль. При нынешнем составе Рады это невозможно. Однако рейтинг его продолжит падать — сейчас он 20%, через три-четыре месяца будет 10%», — сказал URA.RU Погребинский.
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