Экс-депутат Украины оценил шансы Зеленского остаться у власти. «Рейтинг продолжит падать»

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский имеет серьезный запас прочности, считают эксперты Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Граждане Украины начинают хуже относится к президенту страны Владимиру Зеленскому, как он стал продолжателем политики своего экс-коллеги Петра Порошенко. При этом у Зеленского остаются прочные позиции и несколько способов остаться у власти. Об этом URA.RU рассказал бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

Ранее компания «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которому 50% граждан Украины поддержали отставку Зеленского. Политику властей назвали неверной 73% граждан, а 46% украинцев не считают, что Зеленский должен покинуть офис раньше времени.

«Эти цифры — результат политики, которая разочаровала людей. Зеленский перед выборами был открыто против политики Порошенко, а потом стал ее продолжателем. Однако запас прочности у президента серьезный — достаточно вариантов, чтобы удержаться у власти. Можно сменить правительство, поменять спикера парламента. Не исключаю коалиции с другими политиками, например, с Юлией Тимошенко. В таком случае и пост спикера могут ей предложить. Власть Зеленского находится в кризисе, но списывать его со счетов рано», — сказал URA.RU Килинкаров.

Зеленский не уйдет в отставку в ближайшее время, однако рейтинг его продолжит снижаться, считает украинский политолог Михаил Погребинский. «Интересно, что даже компания, работающая на офис президента, показала потерю рейтинга Зеленского. Но сейчас вероятность импичмента — ноль. При нынешнем составе Рады это невозможно. Однако рейтинг его продолжит падать — сейчас он 20%, через три-четыре месяца будет 10%», — сказал URA.RU Погребинский.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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