Большинство украинцев поддержали отставку Зеленского

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, инаугурация, зеленский владимир
Данные социологического опроса свидетельствуют, что Владимира Зеленского поддерживает лишь 46% украинцев Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Отставку президента Украины Владимира Зеленского поддерживают 50% граждан страны. Об этом свидетельствуют данные социального опроса, проведенного компанией «Рейтинг».

«Идею отставки Зеленского и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 50% [опрошенных украинцев]», — передает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса. При этом лишь 46% опрошенных считают, что Зеленский не должен покидать свой пост.

Согласно данным опроса 73% украинцев считают, что политика украинских властей неверна. Однако социологи подчеркнули, в случае выборов президента Украины его бы поддержала значительная часть электората.

Ранее лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказал мнение, что необходимо объявить Зеленскому импичмент, передает RT. В партии считают, что президент Украины действует в интересах России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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