Большинство украинцев поддержали отставку Зеленского

Отставку президента Украины Владимира Зеленского поддерживают 50% граждан страны. Об этом свидетельствуют данные социального опроса, проведенного компанией «Рейтинг».
«Идею отставки Зеленского и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 50% [опрошенных украинцев]», — передает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса. При этом лишь 46% опрошенных считают, что Зеленский не должен покидать свой пост.
Согласно данным опроса 73% украинцев считают, что политика украинских властей неверна. Однако социологи подчеркнули, в случае выборов президента Украины его бы поддержала значительная часть электората.
Ранее лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказал мнение, что необходимо объявить Зеленскому импичмент, передает RT. В партии считают, что президент Украины действует в интересах России.
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