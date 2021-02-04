Новый мэр Екатеринбурга начинает ревизию городского хозяйства

Алексей Орлов продолжает погружаться в муниципальное хозяйство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Врио глава Екатеринбурга Алексей Орлов инициирует проверки муниципальных предприятий (МУП) контрольно-ревизионным управлением (КРУ), сообщил источник агентства в городских структурах власти. По словам другого инсайдера, как минимум в одном из МУПов — «Гортрансе» (который готовят к передаче в концессию) — проверка якобы уже идет.

«Глава [города] хочет разобраться, как обстоят дела с финансово-хозяйственной деятельностью МУПов, прежде чем принимать какие-либо решения (в том числе кадровые). И сейчас активы будет проверять КРУ», — поделился источник. Третий инсайдер уточнил, что подобные проверки КРУ проводит регулярно. Пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов также заявил, что, если ревизия и ведется, то она является плановой.

Алексей Орлов исполняет обязанности мэра Екатеринбурга с 22 декабря 2020 года. Предполагается, что 9 февраля депутаты гордумы окончательно утвердят его в этой должности. После этого, анонсируют источники URA.RU, завершатся перестановки в корпусе вице-мэров, а затем, возможно, произойдут кадровые изменения в руководстве некоторых муниципальных предприятий.