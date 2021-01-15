Аналитики раскрыли, как удаленная работа мешает трудоустройству

Аналитики подчеркнули, что из-за перехода на удаленную работу внешность сотрудника перестала учитываться при трудоустройстве Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Внешняя привлекательность сотрудника перестает играть роль при трудоустройстве из-за выросшей популярности удаленной работы. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob. Из-за этого многим соискателям стало труднее получить работу.

«Влияние привлекательности сотрудника на карьеру в своей компании 27% представителей работодателей оценивают на 0 баллов из 10. Еще год назад, в январе 2020 года, таких оценок было 15%», — приводятся данные опроса на сайте сервиса. Отмечается, что средняя оценка привлекательности сотрудника при трудоустройстве в 2020 году составила 3,8 балла из 10.

С 2013 года доля работодателей, которые искали офис-менеджера с привлекательной внешностью, снизилась почти в три раза — с 13% до 5%. Соискатели в 2020 году также стали меньше рассчитывать на внешние данные при трудоустройстве. Сейчас доля таких россиян составила 61%, а в 2007 году их было 84%.

Совет Федерации одобрил закон о регулировании удаленной работы в России. Документ вступил в силу 1 января 2021 года, передает RT. Ранее председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить на рынке труда России долю мигрантов.