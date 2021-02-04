СМИ узнали о возможных перестановках в руководстве «Газпрома»

Глава Минэнерго Николай Шульгинов может стать членом совета директоров «Газпрома» и сменить на этом месте министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Последний входил в состав совета директоров 2016 года, однако на этот раз не оказался в числе кандидатов.
«Шульгинов может войти в совет директоров „Газпрома“ вместо главы Минсельхоза Патрушева», — пишет «
Помимо Шульгинова в список кандидатов в члены совета директоров «Газпрома» вошли его действующие участники. Среди них глава «Газпромбанка» Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию со странами— экспортерами газа Виктор Зубков, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Александр Новак и еще несколько человек. Всего в состав совета директоров входят 11 человек.
Ранее в одном из дочерних предприятий «Газпрома» сменился руководитель. Ямальскую компанию «Газпром нефть-Ноябрьскнефтегаз» возглавил Алексей Огородов.
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