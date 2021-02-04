В Рособрнадзоре спрогнозировали баллы по ЕГЭ в 2021 году

В Рособрнадзоре не ожидают роста среднего балла по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.
«Роста [средних баллов] не будет, примерно цифры будут соизмеримы с прошлым годом. По отдельным регионам, возможно, результаты будут ниже», — сделал прогноз Музаев в разговоре с ТАСС. Чиновник отметил, что в проведении выпускных экзаменов есть ряд нововведений, которые в том числе опубликованы на сайте Рособрнадзора. «Сейчас сложно предсказать ситуацию, которая может сложиться», — заявил Музаев, говоря о ЕГЭ.
Ранее в Госдуме призвали отменить ЕГЭ. Как заявил лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов, система Единого государственного экзамена в России не имеет ничего общего с образованием и не способствует приобретению новых знаний. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин считает, что сочинение в школах, скорее всего, отменять не будут, поскольку оно является одним их самых эффективных способов проверки знаний. Как напоминает телеканал 360, правила сдачи ЕГЭ в 2021 году изменились.
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