В Госдуме призвали отменить ЕГЭ

ЕГЭ, по мнению парламентария, не дает никаких знаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Система Единого государственного экзамена в России не имеет ничего общего с образованием и не способствует приобретению новых знаний. Поэтому властям стоит рассмотреть вопрос об ее отмене. Об этом заявил лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой создания электронной платформы для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ. Для этих целей он предложил выделять учащимся специальные сертификаты, позволяющие оплатить репетиторские услуги.

По мнению Сергея Миронова, предложение его коллеги лишний раз подтверждает несовершенство систем единых экзаменов в школах. «Система ОГЭ и ЕГЭ заточена на натаскивание и не имеет ничего общего с образованием как таковым», — цитирует Миронова пресс-служба партии. Парламентарий подчеркнул, что родители учеников тратят немалые деньги не на то, чтобы научить своих детей чему-то новому, а на то, чтобы сдать экзамены и забыть всю информацию.

Миронов призвал отменить практику единых экзаменов и направить освободившиеся средства на совершенствование школьного обучения. Парламентарий отметил, что в настоящее время к репетиторам для подготовки к экзаменам обращаются от 43 до 65% старшеклассников.