В Госдуме призвали отменить ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единый государственный экзамен. Курган, паспорт, егэ, школа, ученики, школьная парта
ЕГЭ, по мнению парламентария, не дает никаких знаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Система Единого государственного экзамена в России не имеет ничего общего с образованием и не способствует приобретению новых знаний. Поэтому властям стоит рассмотреть вопрос об ее отмене. Об этом заявил лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой создания электронной платформы для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ. Для этих целей он предложил выделять учащимся специальные сертификаты, позволяющие оплатить репетиторские услуги.

Тема отмены ЕГЭ в последнее время стала популярна

По мнению Сергея Миронова, предложение его коллеги лишний раз подтверждает несовершенство систем единых экзаменов в школах. «Система ОГЭ и ЕГЭ заточена на натаскивание и не имеет ничего общего с образованием как таковым», — цитирует Миронова пресс-служба партии. Парламентарий подчеркнул, что родители учеников тратят немалые деньги не на то, чтобы научить своих детей чему-то новому, а на то, чтобы сдать экзамены и забыть всю информацию.

Миронов призвал отменить практику единых экзаменов и направить освободившиеся средства на совершенствование школьного обучения. Парламентарий отметил, что в настоящее время к репетиторам для подготовки к экзаменам обращаются от 43 до 65% старшеклассников.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...