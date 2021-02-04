Итоговое сочинение необходимо сделать важнейшим экзаменом при приеме в вузы, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Итоговое сочинение в школах, скорее всего, отменять не будут, поскольку оно является одним их самых эффективных способов проверки знаний. Об этом URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин.

«Я думаю, что сочинение отменять не нужно. Оно эффективнее, чем ЕГЭ по литературе. Сочинение — это творческая работа, ЕГЭ по литературе — это стандартизированный экзамен, а литература очень плохо переносит стандартизацию. Мы неоднократно предлагали отказаться от ЕГЭ по литературе и заменить его классическим экзаменом на выбор: либо в форме сочинения, либо в устной форме. Сочинение учит ребят читать, писать и говорить», — сказал Смолин. С ним согласился историк и заслуженный учитель России Александр Снегуров.

По его мнению, сочинение необходимо сделать важнейшим экзаменом при приеме в вузы. «Именно в сочинении выявляются ключевые ценности человековидения и мира, умение мыслить, рассуждать, привлекая конкретные знания. Но скорее сочинение надо сохранять, чем ЕГЭ. И вообще делать сочинение важнейшим экзаменом при приеме в вузы, причем независимо от профиля вуза», — объяснил свою точку зрения Снегуров в беседе с URA.RU. При этом он считает, что необходимо пересмотреть систему приема экзаменов.

Ранее член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук (РАЕН) Сергей Комков заявил, что в России нужно менять систему итогового сочинения. Кроме того, по его словам, сдавать такое сочинение нужно и в девятом классе. Однако для этого качество системы образования должно повыситься.