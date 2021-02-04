Невролог дал советы, как восстановить память после коронавируса

Для восстановления провалов в памяти, спутанности сознания и потери концентрации после коронавируса стоит пропить препараты для активации памяти и тренировать мозг. Об этом заявила врач-невролог, паркинсонолог Снежана Борисова.
«В отличие от дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, после коронавируса когнитивные функции восстанавливаются, происходит это довольно быстро. Во время восстановления можно попить препараты для активации памяти», — заявила врач в беседе с радио Sputnik. Она уточнила, что врачи назначают эти препараты курсом на месяц-полтора.
Борисова также подчеркнула важность тренировки мозга, который является «большой мышцей». «Если случилась такая проблема, и когнитивная сфера после коронавируса немного угасла, есть много разных квестов, книги, кроссворды, сканворды, игры. Конечно, требуется кислород: вечером после работы желательно пройтись хотя бы 10-15 минут. Если нет такой возможности, нужно хотя бы проветрить комнату перед сном», — порекомендовала она.
Однако прежде, чем лечить когнитивные расстройства, нужно разобраться, что на самом деле происходит. По словам Борисовой, переболевшие могут принять за последствия коронавируса симптомы утомления или эмоционального выгорания.
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