В Курганской области у жителей Далматовского района нашли запрещенные книги и оружие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В домах и помещениях сторонников радикального ислама Далматовского района (Курганская область) прошли обыски. Об этом URA.RU сообщили в областном управлении ФСБ, уточнив, что в оперативных мероприятиях также приняли участие сотрудники УМВД и Росгвардии.

«В результате обследования изъято 4 единицы огнестрельного оружия, одно из которых изготовлено кустарным способом, 143 патрона, 21 мобильный телефон, 12 флеш-карт, 9 дисков, содержащих материалы экстремистского характера, 71 экземпляр религиозной литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста России», — говорится в релизе.

В районе также действовали нелегальные молельные помещения. В них обнаружены нарушения закона о религиозных объединениях при осуществлении миссионерской деятельности.

В отношении четырех жителей Далматовского района принимаются решения о привлечения к административной ответственности за нарушение правил производства, продажи, хранения или уничтожения оружия и патронов к нему; производство и распространение экстремистских материалов; осуществление миссионерской деятельности и распространение литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов с нарушениями требований законодательства. Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела «Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов» (по ч. 1 ст. 222 УК РФ).

У жителей Далматовского района нашли самодельное оружие Фото предоставлено пресс-службой ФСБ России по Курганской области

В домах сторонников радикального ислама нашли запрещенную литературу Фото предоставлено пресс-службой ФСБ России по Курганской области