В ХМАО продолжает снижаться скорость распространения коронавируса

В ХМАО за сутки коронавирусом заразились 154 человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО на сегодняшний день коэффициент распространения инфекции — 0,85. Еще вчера скорость распространения составляла — 0,88. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 154 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 3 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,85», — добавили в оперштабе. По городам и районам новый случаи заражения распределились так:

Сургут — 34;

Советский район — 18;

Югорск — 13;

Мегион — 12;

Урай — 11;

Нижневартовск — 10;

Нефтеюганск — 7;

Ханты-Мансийск — 6;

Нефтеюганский район — 6;

Покачи — 5;

Пыть-Ях — 5;

Белоярский район — 4;

Октябрьский район — 4;

Когалым — 3;

Лангепас — 3;

Нягань — 3;

Кондинский район — 3;

Сургутский район — 3;

Ханты-Мансийский район — 3;

Радужный — 1.

Состояние 83 пациентов тяжелое, 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 53,64%. За весь период пандемии от COVID-19 умер 681 человек (4 человека). За сутки излечились 178 человек, за весь период пандемии — 45 579 югорчан.

Ране URA.RU писало, что в ХМАО снизился темп распространения коронавируса. Тогда скорость распространения инфекции снизилось до — 0,88. А двумя неделями ранее темп распространения составлял — 0,98.