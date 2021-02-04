В ХМАО продолжает снижаться скорость распространения коронавируса

В ХМАО на сегодняшний день коэффициент распространения инфекции — 0,85. Еще вчера скорость распространения составляла — 0,88. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 154 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 3 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,85», — добавили в оперштабе. По городам и районам новый случаи заражения распределились так:
- Сургут — 34;
- Советский район — 18;
- Югорск — 13;
- Мегион — 12;
- Урай — 11;
- Нижневартовск — 10;
- Нефтеюганск — 7;
- Ханты-Мансийск — 6;
- Нефтеюганский район — 6;
- Покачи — 5;
- Пыть-Ях — 5;
- Белоярский район — 4;
- Октябрьский район — 4;
- Когалым — 3;
- Лангепас — 3;
- Нягань — 3;
- Кондинский район — 3;
- Сургутский район — 3;
- Ханты-Мансийский район — 3;
- Радужный — 1.
Состояние 83 пациентов тяжелое, 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 53,64%. За весь период пандемии от COVID-19 умер 681 человек (4 человека). За сутки излечились 178 человек, за весь период пандемии — 45 579 югорчан.
Ране URA.RU писало, что в ХМАО снизился темп распространения коронавируса. Тогда скорость распространения инфекции снизилось до — 0,88. А двумя неделями ранее темп распространения составлял — 0,98.
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