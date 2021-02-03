В ХМАО снизился темп распространения коронавируса

В ХМАО за сутки коронавирусом заразились 152 человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО на сегодняшний день коэффициент распространения инфекции — 0,88. Двумя неделями ранее скорость распространения составляла — 0,98. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 152 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 4 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,88», — добавили в оперштабе. По городам и районам новый случаи заражения распределились так:

Сургут — 41;

Нягань — 13;

Нефтеюганск — 12;

Советский район — 12;

Сургутский район — 12;

Ханты-Мансийск — 10;

Югорск — 9;

Мегион — 6;

Нижневартовск — 6;

Когалым — 5;

Березовский район — 5;

Октябрьский район — 5;

Пыть-Ях — 4;

Нижневартовский район — 4;

Урай — 3;

Нефтеюганский район — 2;

Ханты-Мансийский район — 2;

Белоярский район — 1.

Состояние 82 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 51,01%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 677 человек (2 человека за сутки). За сутки излечились 264 человека, за весь период пандемии — 45 401 югорчанин.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО число заболевших коронавирусом рекордно сократилось. Тогда впервые за четыре месяца коронавирусом заразились 146 человек.