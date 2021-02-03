В ХМАО снизился темп распространения коронавируса

В ХМАО на сегодняшний день коэффициент распространения инфекции — 0,88. Двумя неделями ранее скорость распространения составляла — 0,98. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 152 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 4 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,88», — добавили в оперштабе. По городам и районам новый случаи заражения распределились так:
- Сургут — 41;
- Нягань — 13;
- Нефтеюганск — 12;
- Советский район — 12;
- Сургутский район — 12;
- Ханты-Мансийск — 10;
- Югорск — 9;
- Мегион — 6;
- Нижневартовск — 6;
- Когалым — 5;
- Березовский район — 5;
- Октябрьский район — 5;
- Пыть-Ях — 4;
- Нижневартовский район — 4;
- Урай — 3;
- Нефтеюганский район — 2;
- Ханты-Мансийский район — 2;
- Белоярский район — 1.
Состояние 82 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 51,01%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 677 человек (2 человека за сутки). За сутки излечились 264 человека, за весь период пандемии — 45 401 югорчанин.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО число заболевших коронавирусом рекордно сократилось. Тогда впервые за четыре месяца коронавирусом заразились 146 человек.
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