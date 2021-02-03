03 февраля 2021
02 февраля 2021

В ХМАО снизился темп распространения коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
В ХМАО за сутки коронавирусом заразились 152 человека Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО на сегодняшний день коэффициент распространения инфекции — 0,88. Двумя неделями ранее скорость распространения составляла — 0,98. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 152 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 4 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,88», — добавили в оперштабе. По городам и районам новый случаи заражения распределились так:

  • Сургут — 41;
  • Нягань — 13;
  • Нефтеюганск — 12;
  • Советский район — 12;
  • Сургутский район — 12;
  • Ханты-Мансийск — 10;
  • Югорск — 9;
  • Мегион — 6;
  • Нижневартовск — 6;
  • Когалым — 5;
  • Березовский район — 5;
  • Октябрьский район — 5;
  • Пыть-Ях — 4;
  • Нижневартовский район — 4;
  • Урай — 3;
  • Нефтеюганский район — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Белоярский район — 1.

Состояние 82 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 51,01%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 677 человек (2 человека за сутки). За сутки излечились 264 человека, за весь период пандемии — 45 401 югорчанин.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО число заболевших коронавирусом рекордно сократилось. Тогда впервые за четыре месяца коронавирусом заразились 146 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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