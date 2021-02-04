Экс-главу курганского отдела полиции выпустили из СИЗО

Дмитрий Кокотеев выходит из СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

Курганский областной суд освободил из-под стражи бывшего начальника Шадринского отдела полиции Дмитрия Кокотеева, обвиняемого в коррупции. Об этом URA.RU сообщили участники судебного заседания.

«Сегодня областной суд принял решение об изменении Кокотееву меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест», — рассказал URA.RU адвокат экс-сотрудника полиции Павел Сорокин. Он напомнил, что в середине января Курганский городской суд продлевал для Кокотеева арест до конца марта. В этом случае общий срок заключения под стражу составил бы почти год.

В пресс-службе Курганского областного суда информацию подтвердили. «Суд апелляционной инстанции не находит оснований полагать, что применение к Кокотееву более мягкой меры пресечения может воспрепятствовать проведению дальнейших процессуальных действий», — пояснили URA.RU в суде.

Кокотеева задержали в марте 2020 года вместе с бывшим замначальника УМВД России по Курганской области Андреем Шаминым. Их обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения, организованном группой, в особо крупном размере. Следствие считает, что в фиктивные платежные ведомости вносились ложные сведения, а личный состав полиции получал меньшие суммы зарплат и премий, или вообще не получал ничего. Общий ущерб оценили в 27 млн рублей. Преступления якобы совершались с 2012 года до февраля 2020 года. Шамин сейчас находится в СИЗО.