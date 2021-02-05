Умер бывший главком ВМФ России

Владимир Высоцкий занимал пост главкома ВМФ до 2012 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Умер бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Сегодня скоропостижно скончался бывший главком ВМФ России адмирал Высоцкий Владимир Сергеевич», — приводит слова Дерябина ТАСС. Ему было 66 лет. Причина смерти не сообщается.

Он занимал должность главнокомандующего с 2007 по 2012 год. У Высоцкого осталась жена и двое детей. Бывший главком имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги»[,«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени и орден Российской православной церкви святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени.