Женщину отказались хоронить после вмешательства СК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа «черных похоронщиков» под названием «Дондики» привезла гроб с телом умершей екатеринбурженки на площадь 1905 года — прямо под окна врио мэра Алексея Орлова. Эта акция была предпринята после того, как им не дали незаконно похоронить горожанку на Восточном кладбище, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Как пояснили URA.RU в МКУ «Служба городских кладбищ», в среду, 3 февраля при подхоронении в семейную могилу смотритель Восточного кладбища обнаружил неизвестный гроб без опознавательных знаков. Была вызвана полиция, представители Следственного комитета. Копку могилы остановили до выяснения всех обстоятельств. Между тем, дочь усопшей утверждает, что СКР разрешил похороны, но администрация кладбища сопротивляется. «Приехал следственный комитет, изъял кости и сказал: „Добро, хороните. Могилу обработайте и хороните“. А они [администрация кладбища] нас не пускают», — сказала дочь покойницы Ольга.

В МКУ уточнили, что после эксгумации, которую провели сотрудник СК, выкопанную могилу нужно дезинфицировать, рекультивировать и закопать. Хоронить на этом месте больше нельзя. Женщина, чью мать хотели похоронить, настаивает на продолжении похорон в этом же месте. Церемонию осуществляет группа «черных похоронщиков» под названием «Дондики». 5 февраля они приехали на похороны в сопровождении съемочной группы «Ермак-медиа».

Дочь усопшей обвинила предпринимателя в завышенном ценнике за подхоронение матери в могилу отца. Якобы, похоронщики требовали 120 тысяч рублей. Представители организации, в которую она обратилась (офис расположен на Белореченской, 10 и принадлежит так называемым «Дондикам»), пообещали все сделать бесплатно. Участники рынка полагают, что это пустые обещания или же попытка подорвать репутацию конкурентов. В связи с обнаружением неопознанного захоронения у МКУ есть право отложить похороны до выяснения обстоятельств. В пресс-службе мэрии не стали комментировать ситуацию.

Дочь умершей заявила, что ей не дают достойно похоронить мать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU