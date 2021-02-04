На очистку воздуха Челябинска потратят миллиарды рублей

Дополнительным бонусом станет озеленение территории самого ЧЭМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Порядка восьми миллиардов рублей потратит Челябинский электрометаллургической комбинат (ЧЭМК) на улучшение экологической обстановки в Челябинске за два года. Соответствующее соглашение 5 февраля подписали губернатор региона Алексей Текслер и гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский. При этом львиную доля средств пойдет создание новых систем газоочистки и снижение выбрсов в атмосферу.

Обновление электродного производства потребует почти 5 млрд рублей, завершится до конца 2022 года и существенно снизит выбросы. Вредные вещества будут автоматически сжигаться при высокой температуре. Параллельно планируется дооснастить имеющееся оборудование системами газоочистки, повысив их коэффициент полезного действия с 80% до 99%. Уже закуплены используемые на самых передовых предприятиях мира итальянский пресс Danieli и смеситель немецкой фирмы Еiriсh. Германская Durr — ведущая в мире компания по изготовлению систем газоочистки — проанализировала выбросы комбината. Исходя из полученной информации, для электродного производства подберут оптимальные режимы очистного оборудования.

Покупка и монтаж двух плавильных печей с низким зонтом, которые позволяют газоочистке работать максимально эффективно, потребуют еще около 3 млрд рублей. Одновременно ЧЭМК профинансирует научные исследования по разработке требований к системе отвода газов из рабочей зоны разливочного пролета цеха №7, что максимально снизит приземные выбросы. Также за счёт ЧЭМК будут установлены станции контроля воздуха в контрольных точках предприятия: данные с них будут передаваться в информационно-аналитический центр экологического мониторинга. Кроме того, комбинат оплатит разработку мероприятий по предотвращению пылевых выбросов со шлакоотвала предприятия.

«Анализ работы показал, что необходимо ряд мероприятий, которые несут максимальную экологическую нагрузку на город, провести раньше. Сегодня мы подписали дополнительное соглашение к нашим договоренностям 2019 года по ЧЭМК. В результате комбинат в 2021—2022 годах должен сделать то, что планировалось достичь к 2024 году. Соглашение, по сути, завершило этап по определению всех мероприятий, связанных с реальным улучшением экологической ситуации, в первую очередь в Челябинске», — прокомментировал документ» губернатор Алексей Текслер.

«Мы несём ответственность за город и здоровье его жителей, за чистое небо над их головой. Годом ранее ЧЭМК заключил с надзорными органами и властью региона четырехстороннее соглашение, подписанное губернатором, представителями предприятия, министром природных ресурсов и экологии РФ, а также главой Росприроднадзора. Теперь с губернатором согласована двухлетняя экологическая программа», — сказал гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский.