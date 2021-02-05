Кремль назвал соцсети, по которым оценит работу губернаторов

Чиновникам в регионах придется осваивать отечественные соцсети Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Федеральный центр будет оценивать «цифровую зрелость» чиновников в регионах по их активности в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», заявил URA.RU во время общения с журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ не смог оперативно уточнить, будет ли в этом же списке мессенджер Telegram.

«Не могу ответить на вопрос, нужно узнавать. Однозначно есть „ВКонтакте“, „Одноклассники“. Насчет Telegram надо уточнить», — ответил Песков на вопрос от URA.RU.

5 февраля президент России Владимир Путин утвердил 20 новых критериев оценки губернаторов. В списке оказался такой пункт, как «цифровая зрелость» представителей органов госвласти, местного самоуправления и различных организаций. Она будет оцениваться на основе использования чиновниками отечественных информационно-технологических решений, говорится в документе.