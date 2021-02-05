В Кремле раскрыли, зачем ввели новые критерии оценки губернаторов

Новые критерии оценки эффективности губернаторов, введенные президентом, оптимизируют систему оценки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Систему оценки губернаторов решили изменить, чтобы оптимизировать и сделать ее более понятной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Деятельность глав регионов итак оценивалась по набору критериев. Их было много, и произошла оптимизация и облегчение всей системы оценки. Она стала более понятная, компактная», — сообщил Песков журналистам. Он также добавил, что новые критерии позволяют более прозрачно оценивать эффективность губернаторов и помогают им оценивать свой электоральный потенциал.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ с новыми критериями оценки глав регионов. Теперь эффективность их работы будут оценивать по 20 показателям, среди которых доверие к власти, уровень бедности граждан в регионах и индекс роста зарплаты.