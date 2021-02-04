В Тюменской области резко ухудшится погода

Тюменцев ждут сильный ветер, метель и похолодание Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени 7 февраля ожидается метель, гололед, сильный ветер и похолодание более чем на 10 градусов. Об этом URA.RU рассказали в тюменском гидрометцентре. В настоящее время в столице региона потеплело до -2, а 6 февраля и вовсе обещают плюсовую температуру воздуха, поэтому контраст будет значительным.

«В Тюмени 7 февраля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, в виде мокрого снега, гололеда, изморози и метели», — сообщает пресс-служба тюменского гидрометцентра.

Температура воздуха ночью и утром будет колебаться от -4 до -6 градусов. В течение дня ощутимо похолодает — до -16. Ночью ветер будет юго-восточным, от 8 до 13 метров в секунду. Днем — юго-западным, 9—4 м/с, с порывами до 18 метров в секунду.

Как рассказали URA.RU метеорологи, сила ветра может быть еще выше, такое изменение прогнозируется. Однако точный прогноз можно будет дать в течение следующих суток, поэтому пока о штормовом предупреждении говорить рано.