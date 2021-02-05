Навальный устроил скандал в суде по делу о клевете

По мнению Навального, Артеменко не понимает, о чем его спрашивает суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Блогер Алексей Навальный устроил скандал в Бабушкинском суде Москвы. Там рассматривается дело о клевете, по которому он проходит в качестве обвиняемого.

Ранее ветеран Игнат Артеменко потребовал от Навального публичных извинений. По мнению блогера, Артеменко не понимает, о чем его спрашивают в суде. «Вы будете гореть в аду за то, что взяли деда 95-летнего нацепили на него медали и используете. Он не понимает ни один вопрос», — сказал Навальный. По его словам, в квартире предполагаемого потерпевшего находятся какие-то люди и они, возможно, подсказывают ему, что говорить. Прокурор напомнил Навальному, что состояние ветерана ухудшилось после его поста про ролик.

Речь идет о видео, которое было выпущено в преддверии внесения поправок в Конституцию. Навальный назвал снимавшихся в нем «продажными холуями». Среди оскорбленных был Артеменко. Навального обвинили в клевете.