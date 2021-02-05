Игнат Артеменко заявил, что огорчен словами Алексея Навального Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, оскорбленный блогером Алексеем Навальным, потребовал публичного извинения. Соответствующее заявление он сделал во время заседания Бабушкинского суда Москвы.

«Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной», — цитирует Life Артеменко. «Я ветеран войны. 39 лет служил в армии», — заявил Артеменко. Он признался, что огорчен высказыванием Навального. Во время произнесения речи ветерану стало плохо и заседание попросили перенести на 9 февраля. Однако суд продолжил заседание.

Речь идет о ролике, выпущенном в преддверии внесения поправок в Конституцию. Навальный назвал снимавшихся в нем «продажными холуями». Среди оскорбленных был Артеменко. Навального обвинили в клевете. Его доставили в Бабушкинский суд 5 февраля.