Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, оскорбленный блогером Алексеем Навальным, потребовал публичного извинения. Соответствующее заявление он сделал во время заседания Бабушкинского суда Москвы.
«Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной», — цитирует
Речь идет о ролике, выпущенном в преддверии внесения поправок в Конституцию. Навальный назвал снимавшихся в нем «продажными холуями». Среди оскорбленных был Артеменко. Навального обвинили в клевете. Его доставили в Бабушкинский суд 5 февраля.
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