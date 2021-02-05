Навального доставили в суд по новому делу

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Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
Алексея Навального обвиняют в клевете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогера Алексея Навального доставили в Бабушкинский районный суд Москвы. Там будет рассматриваться уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

«Автозак с Навальным из СИЗО „Матросская Тишина“ прибыл», — пишет ТАСС. Начала суда блогер будет дожидаться в конвойном помещении. Начало заседания запланировано на 10:00 утра (Мск). К зданию подъехал дипломат из посольства Великобритании, сообщает «Дождь». Журналистов пока не пускают.

Ранее пресс-секретарь суда Александра Савельева сообщала, что заседание будет проводить мировой суд, чтобы на него смогли попасть представители СМИ. Несколько месяцев назад Навальный комментировал ролик о поправках в Конституцию. Блогер назвал людей на видео «продажными холуями». Среди снявшихся в агитационном материале был ветеран Великой Отечественной Войны Игнат Артеменко. Навального обвинили в клевете, если его признают виновным, ему грозит штраф или исправительные работы, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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