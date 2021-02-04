В Тюмени обнаружили новый очаг коронавируса, он зафиксирован в фармацевтической компании ООО «Визирь». Об этом URA.RU сообщили в оперштабе по Тюменской области. О подробностях заражения агентству рассказали в самой компании.
«На контроле Роспотребнадзора находится один очаг COVID-19, в ООО „Визирь“», — рассказали URA.RU в оперативном штабе по Тюменской области. Вспышка поразила 16 человек. Число контактных — 17.
По данным Роспотребнадзора, болезнь в коллектив занесли двое сотрудников — они были заражены коронавирусом, но не имели симптомов. В ООО «Визирь» URA.RU предоставили более развернутую информацию.
«Наша компания занимается поставками медикаментов в моногоспитали Тюмени, Ямала и ХМАО. На протяжении пандемии случаев заболевания наших сотрудников не было. Мы строго следим за эпидемиологической безопасностью, используем все средства защиты и профилактики», — сообщили URA.RU в ООО «Визирь».
В компании рассказали свою версию того, как могли заразиться сотрудники. Так, на склад организации была вызвана служба по замене окон. Два приехавших специалиста были без масок и отказывались их надевать. После их визита, во время утренней термометрии, генеральный директор выявил восемь сотрудников с признаками ОРВИ. Они сразу же были направлены на сдачу анализов и у них подтвердили COVID-19. Тогда проверять стали уже всех без исключения.
«Заболели именно те работники, которые в момент замены окон также находились на складе. Все остальные здоровы, также здоровы сотрудники, которые занимаются поставками, ездят в командировки», — рассказали в ООО «Визирь». Возобновить работу компания планирует уже на следующей неделе.
Новые очаги коронавируса в Тюменской области не выявлялись уже более месяца. В целом, за время пандемии в округе было обнаружено более 50 массовых вспышек заболевания в организациях и соцучреждениях региона.
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