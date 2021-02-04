Новый очаг коронавируса выявлен в тюменской фармацевтической компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени обнаружили новый очаг коронавируса, он зафиксирован в фармацевтической компании ООО «Визирь». Об этом URA.RU сообщили в оперштабе по Тюменской области. О подробностях заражения агентству рассказали в самой компании.

«На контроле Роспотребнадзора находится один очаг COVID-19, в ООО „Визирь“», — рассказали URA.RU в оперативном штабе по Тюменской области. Вспышка поразила 16 человек. Число контактных — 17.

По данным Роспотребнадзора, болезнь в коллектив занесли двое сотрудников — они были заражены коронавирусом, но не имели симптомов. В ООО «Визирь» URA.RU предоставили более развернутую информацию.

«Наша компания занимается поставками медикаментов в моногоспитали Тюмени, Ямала и ХМАО. На протяжении пандемии случаев заболевания наших сотрудников не было. Мы строго следим за эпидемиологической безопасностью, используем все средства защиты и профилактики», — сообщили URA.RU в ООО «Визирь».

В компании рассказали свою версию того, как могли заразиться сотрудники. Так, на склад организации была вызвана служба по замене окон. Два приехавших специалиста были без масок и отказывались их надевать. После их визита, во время утренней термометрии, генеральный директор выявил восемь сотрудников с признаками ОРВИ. Они сразу же были направлены на сдачу анализов и у них подтвердили COVID-19. Тогда проверять стали уже всех без исключения.

«Заболели именно те работники, которые в момент замены окон также находились на складе. Все остальные здоровы, также здоровы сотрудники, которые занимаются поставками, ездят в командировки», — рассказали в ООО «Визирь». Возобновить работу компания планирует уже на следующей неделе.

Новые очаги коронавируса в Тюменской области не выявлялись уже более месяца. В целом, за время пандемии в округе было обнаружено более 50 массовых вспышек заболевания в организациях и соцучреждениях региона.