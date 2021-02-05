Светлаков рассказал о странных последствиях коронавируса

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Ресторан ESHAK. Открытие летней веранды. Екатеринбург, eshak, светлаков сергей
Сергей Светлаков рассказал, что испытывает желание есть квашеную капусту, майонез и соленые огурцы Фото: Дарья Попова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Актер, юморист, уроженец Екатеринбурга Сергей Светлаков рассказал, что после заражения коронавирусом в ноябре 2020 года он чувствует острое желание есть продукты с резкими вкусами. Такое заявление он сделал в эфире канала Teleprogramma на видеохостинге YouTube.

«Просто постоянно пробивает покушать что-то такое с сильным вкусом», — рассказал Светлаков в шоу на YouTube. Актер отметил, что испытывает желание есть квашеную капусту, майонез и соленые огурцы.

Актер подчеркнул, что его состояние после выздоровления от коронавируса улучшается очень медленно. После выздоровления часто появляется депрессия, добавил Светлаков. Также он отметил постоянную усталость.

Светлакова доставили в одну из московских больниц 11 ноября 2020 года, передает RT. Его состояние резко ухудшалось, врачи выявили у актера поражение легких.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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