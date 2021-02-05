Светлаков рассказал о странных последствиях коронавируса

Актер, юморист, уроженец Екатеринбурга Сергей Светлаков рассказал, что после заражения коронавирусом в ноябре 2020 года он чувствует острое желание есть продукты с резкими вкусами. Такое заявление он сделал в эфире канала Teleprogramma на видеохостинге YouTube.
«Просто постоянно пробивает покушать что-то такое с сильным вкусом», — рассказал Светлаков в шоу на YouTube. Актер отметил, что испытывает желание есть квашеную капусту, майонез и соленые огурцы.
Актер подчеркнул, что его состояние после выздоровления от коронавируса улучшается очень медленно. После выздоровления часто появляется депрессия, добавил Светлаков. Также он отметил постоянную усталость.
Светлакова доставили в одну из московских больниц 11 ноября 2020 года, передает RT. Его состояние резко ухудшалось, врачи выявили у актера поражение легких.
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