Шоумен Сергей Светлаков заболел коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Юморист, уроженец Екатеринбурга Сергей Светлаков заболел коронавирусом. Шоумена госпитализировали в одну из столичных больниц.

«У Сергея Светлакова ухудшилось состояние», -сообщает Telegram-канал Baza. Уточнятеся, что на компьютерной томографии у него выявили поражение легких.

Сначала Светлакова привезли в одну клинику, но там врачи осмотрели его и решили транспортировать пациента в другую больницу, где условия для лечения больных COVID-19 лучше. Источники в окружении Светлакова рассказывают, что у артисты поражены легкие, однако неизвестно насколько обширно.