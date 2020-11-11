Светлаков попал в больницу с коронавирусом. «Ухудшилось состояние»

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, светлаков сергей
Шоумен Сергей Светлаков заболел коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Юморист, уроженец Екатеринбурга Сергей Светлаков заболел коронавирусом. Шоумена госпитализировали в одну из столичных больниц.

«У Сергея Светлакова ухудшилось состояние», -сообщает Telegram-канал Baza. Уточнятеся, что на компьютерной томографии у него выявили поражение легких.

Сначала Светлакова привезли в одну клинику, но там врачи осмотрели его и решили транспортировать пациента в другую больницу, где условия для лечения больных COVID-19 лучше. Источники в окружении Светлакова рассказывают, что у артисты поражены легкие, однако неизвестно насколько обширно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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