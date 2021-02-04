Виктор Слесаренко вновь примет участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Пермского района примет участие Виктор Слесаренко. Об этом он рассказал URA.RU, пояснив, что пойдет на конкурс от Пермского крайкома КПРФ.

«Да, я иду [на конкурс] от КПРФ, это поручение партии. У меня документы почти все готовы. Осталось собрать лишь некоторые справки», — заявил Слесаренко. Он также добавил, что коммунисты «уже подготовили свою программу по преобразованию района в округ».

На сайте земского собрания Пермского района сообщается, что документы от кандидатов на участие в конкурсе принимаются с 9 февраля по 11 марта. Сам конкурс назначен на 31 марта. Слесаренко принимал участие в предыдущем конкурсе, состоявшемся в октябре прошло года, но не прошел в финал, а конкурс был признан несостоявшимся.

После этого был объявлен повторный конкурс, который предполагалось провести по новым правилам. Главу района предлагалось избрать без участия краевых властей, однако изменения были отменены Пермским краевым судом.