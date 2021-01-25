Пермским депутатам не разрешили выбрать мэра по своим правилам

Суд поставил точку в споре о выборах главы Пермского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский краевой суд не разрешил проводить выборы главы Пермского района по новым правилам. Отменить изменения в положение о конкурсе по выборам мэра требовал житель района Владислав Железнов. Суд поддержал его требования, рассказал URA.RU источник, близкий к политическим кругам района.

«Да, суд отменил решение [земского собрания Пермского района о внесении изменений в положение о конкурсе]», — сказал источник. Он уточнил, что у председателя земсобрания Николая Коцофана «есть 10 дней на обжалование судебного постановления, но он не станет этого делать». По данным источника, властям Пермского района придется объявить о проведении нового конкурса, который пройдет по старым правилам.

Получить комментарий Коцофана по телефону не удалось, в земсобрании района URA.RU пояснили, что он отсутствует на рабочем месте. Источник агентства, близкий к краевым властям, назвал решение краевого суда «предсказуемым, но прецедентным».

«Решение суда прецедентное, поскольку закрывает открывавшиеся „окна возможностей“ для парада муниципальной вольницы в регионе. Попытки депутатов района назначать глав без учета позиции администрации губернатора края впредь будут натыкаться на складывающуюся судебную практику», — пояснил источник. В пресс-службе администрации главы Прикамья отказались комментировать судебное решение.

URA.RU рассказывало, что депутаты земсобарния Пермского района приняли новое положение о конкурсе, которое позволяло выбрать главу без учета мнения краевых властей. Впоследствии местные власти изменили свое решение и предложили муниципальным депутатам выбрать главу по старым правилам, однако большинство из них отказалось идти навстречу руководству района и устроили бунт.