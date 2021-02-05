Врач Центра Гамалеи оценил шансы заразиться двумя штаммами COVID

В редких случаях человек может получить несколько мутаций коронавирусной инфекции. Об этом предупредил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.
«Есть интересные опубликованные наблюдения, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течение болезни, или человек заразился двумя вариантами [коронавируса]», — рассказал вирусолог радио Sputnilk. Он подчеркнул, что пока неизвестно, как соседство разных штаммов повлияет на организм человека. Чтобы защититься от двойного проникновения любых мутаций COVID-19, Бутенко советует сделать прививку.
Ранее иммунолог Виталий Зверев предупредил, что людям стоит опасаться появления нового коронавируса, нежели мутаций COVID-19, из-за которых разработанные вакцины могут оказаться неэффективными. А самой опасной мутацией коронавируса врачи называют появление у него устойчивости к иммунитету человека.
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