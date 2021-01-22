Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса

Самой опасной мутацией коронавируса является появление у него устойчивости к иммунитету человека. Об этом сообщил врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
«На ровном месте вирус вдруг может стать более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител», — цитирует «Лента.ру» Кондрахина. По его словам, коронавирус может мутировать таким образом, что антитела не смогут его захватить. В таком случае инфекция будет распространяться гораздо быстрее и станет гораздо более смертоносной, уверен врач.
Кондрахин подчеркнул, что в таком случае избавиться от коронавируса станет практически невозможно. Он сравнил такую мутацию вируса с ВИЧ. Однако подобное вряд ли произойдет в ближайшее время, отметил Кондрахин.
Ранее в Южной Африке был обнаружен новый штамм коронавируса, который оказался устойчив к антителам, передает агентство Nation News. Вирусологи не исключают, что против этого варианта вируса может не помочь вакцина. Ученые из Оксфордского университета работают над новыми вакцинами, направленными на борьбу с разными штаммами коронавируса.
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