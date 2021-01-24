Иммунолог раскрыл, что страшнее мутаций коронавируса

Разработанные вакцины от COVID-19 должны справится с любыми мутациями и штаммами инфекции, уверен Виталий Зверев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Людям стоит опасаться появление нового коронавируса, нежели мутаций COVID-19, из-за которых разработанные вакцины могут оказаться неэффективными. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Собеседник агентства объяснил, что в мире не выявлено мутаций, которые бы меняли антигенные детерминанты COVID-19. Однако теоретически все может быть, отметил Зверев. «Но скорее надо бояться появление нового коронавируса из популяций летучих мышей. Это гораздо более вероятностное событие, чем такая мутация, которая каким-то образом изменит структуру [COVID-19]», — рассказал Зверев.

По словам иммунолога, могут появиться мутации, которые заставят вирус исчезнуть из популяции. «Есть мутации, которые этот вирус нивелируют, и он исчезает из популяции. Есть мутации, которые изменяют какие-то его другие свойства, но вот антигенные свойства пока ни одна мутация не меняет», — уточнил Зверев. Он подчеркнул, что созданные вакцины будут эффективны против любых новых штаммов COVID-19.

С этим мнением согласился ученый и профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. «Коллега, наверно, хотел сказать, что это очень маловероятное событие, что появился избегающий вакцины штамм на основе коронавируса, который сейчас бродит по земному шару. И это верно», — полагает собеседник URA.RU. Он также допустил появление нового коронавируса в мире, но отметил, что к этому надо относиться спокойно.

Ранее клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что устойчивость патогена к ответу иммунитета организма является наиболее опасной мутацией COVID-19, пишет «Национальная служба новостей». Тем временем в Европе может возникнуть серьезный дефицит вакцин от коронавируса, сообщает «Ридус». А вирусолог Александр Чепурнов рассказал URA.RU, что антитела к коронавирусу могут сохраняться дольше, если фрагменты вируса останутся в кишечном тракте.