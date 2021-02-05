Ученые хотят полностью победить аллергию на кошек и других животных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские ученые готовят инновационную вакцину против аллергии на кошек. Препарат будет также действовать против иммунологической реакции на других животных и гепатита В, заявил профессор Венского медицинского университета Рудольф Валента, который ведет разработку вакцины совместно с командой Сеченовского университета.

«У многих людей, страдающих от аллергии на кошек, те же проблемы с собаками и маленькими животными вроде морских свинок. Поэтому мы включаем в нашу вакцину молекулы аллергенов кошки, которые вступают в перекрестную реакцию с аллергенами собак, свинок и крыс. Таким образом, пациент прививается и против аллергии на этих животных», — сообщил РИА «Новости» профессор.

Валента ожидает, что вакцина будет не только терапевтической, но и профилактической. Препарат поможет полностью побороть аллергию на кошек и других животных. «Мы планируем применять препарат для профилактики аллергии, в частности, у детей, чтобы у них такая аллергия вообще не развивалась. Таким образом, может получиться, что Россия станет первой страной без аллергиков на кошек», — сказал профессор. Вакцина должна поступить в гражданский оборот в 2023 году.

Ранее в Сеченовском университете сообщили, что в 2021 году в России выпустят вакцину от аллергии на кошек. Врачи советуют избавляться от животных, если у детей на них аллергия, иначе это может привести к тяжелым последствиям, например, бронхиальной астме, передает телеканал 360.