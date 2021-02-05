Вирусологи назвали особенности третьей волны коронавируса в РФ

Вирусологи не исключают прихода в Россию третьей волны COVID-19. Завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал URA.RU, что это может произойти из-за новых штаммов вируса.
«Вторая волна заболеваемости коронавирусом у нас еще не закончилось — началось только снижение, и оно пока довольно устойчивое. В течение февраля и марта должен ожидаться дальнейший спад, но это все произойдет, если в Россию не попадут новые штаммы: британский, южноафриканский и бразильский, которые распространяются быстрее. Если они к нам попадут, то третья волна возможна», — пояснил он.
Вирусолог и инфекционист Николай Малышев считает, что третьей волны COVID-19 бояться не стоит. Причиной тому — вакцинация населения.
«Мы обойдемся без третьей волны — поможет вакцинация. Более того, к началу второй половины года большинство будет с антителами: как вакцинированные, так и уже переболевшие», — отметил он в беседе с URA.RU.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказала, что новая вспышка коронавируса в России может произойти в апреле этого года. Эксперт пояснила, что, если около 70% населения будут привиты, есть возможность нивелировать следующую волну, напоминает телеканал 360. При этом еще в конце января она отмечала, что Россия вышла на плато по зараженности коронавирусом и к середине весны можно ждать снижения показателей заболеваемости и смертности, информирует «Национальная служба новостей».
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