Бывшего мэра Кургана исключили из руководства в местной «ЕР»

Сергей Руденко больше не является членом регионального политсовета «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс- глава Кургана Сергей Руденко исключен из состава регионального политсовета (РПС) «Единой России» в рамках ротации. Такое решение приняли на конференции реготделения партии 6 февраля, передает корреспондент URA.RU. Помимо этого, из РПС исключили еще трех членов партии.

«В соответствии с уставом партии состав РПС подлежит обновлению один раз в год не менее чем на 10%», — пояснил экс-секретарь реготделения «ЕР» Евгений Кафеев, который проводил конференцию. Единороссам предстояло поменять не менее четырех членов РПС.

Помимо Руденко, из состава РПС исключили экс-руководителя регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Анастасию Воропаеву, директора ООО «Бессонофф Трэвэл» Станислава Бессонова и экс-главу Куртамышского района Сергея Куликовских. «Это связано только с ротацией. Все эти люди достойно работали в составе РПС. И они в дальнейшем будут активно работать на нашу партию», — подчеркнул Кафеев.

Новыми членами регионального политсовета избраны сенатор Сергей Муратов и и. о. руководителя «Молодой гвардии» в Курганской области Вячеслав Фетисов. «Таким образом, будут закрыты 31 мандат из 33. Остальные два мандата региональное отделение может закрыть на следующем этапе конференции», — отметил Кафеев.

Дата второго этапа конференции пока не определена. Ожидается, что на ней единороссы обсудят задачи регионального отделения партии на 2021 год. Этот вопрос не стали рассматривать 6 февраля из-за смены руководства. 6 февраля Кафеев объявил, что покидает пост секретаря регионального отделения «ЕР». Его место занял депутат Госдумы Александр Ильтяков.