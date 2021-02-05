Курганские единороссы выбрали нового лидера

Александр Ильтяков (справа) возглавил Курганское региональное отделение «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым секретарем Курганского регионального отделения «Единой России» избран депутат Госдумы Александр Ильтяков. Решение об этом принято 6 февраля на региональной партийной конференции, передает корреспондент URA.RU.

На голосование было выставлено две кандидатуры. Помимо Ильтякова, на пост секретаря регионального отделения партии претендовал депутат Курганской областной думы Максим Харлов. «Обязуюсь усилить на столько, на сколько я могу, работу нашего регионального отделения, не запятнаю лицо нашей партии», — заявил перед голосованием Ильтяков. Харлов в коротком выступлении заявил, что поддерживает кандидатуру Ильтякова.

Руководитель Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Иван Квитка отметил, что кандидатуру Ильтякова поддержал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В результате за Ильтякова проголосовали 40 участников конференции, за Харлова отдано пять голосов. «Спасибо за доверие. Можете быть уверены, я не подведу», — заявил Ильтяков после голосования.

В связи со сменой руководства партии в Кургане единороссы отложили рассмотрение вопроса о задачах на 2021 год. Задачи на год решили обсудить на втором этапе конференции, ее дату определят позже. «Я думаю, так будет правильно», — заявил теперь уже бывший руководитель реготделения Евгений Кафеев.

Кафеев возглавлял региональное отделение «ЕР» с декабря 2016 года. О том, что Кафеева могут сменить на Ильтякова, инсайдеры URA.RU сообщали еще в середине января, хотя официально Ильтяков не был членом партии. 2 февраля Ильтяков вступил в «ЕР», партбилет ему вручил лично Кафеев.