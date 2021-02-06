Экономисты назвали Навального угрозой бюджету России

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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург, митинг, шествие, екатеринбург , несанкционированная акция, за навального
Несогласованные акции в поддержку Алексея навального могут пошатнуть российский бюджет, считают аналитики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Несогласованные акции в поддержку осужденного блогера Алексея Навального приведут к увеличению бюджетных расходов РФ в 2021 году. Таким мнением поделились аналитики рейтингового агентства Fitch.

«Протесты могут привести к некоторому уменьшению прогнозируемой фискальной консолидации», — пишет Fitch. По мнению аналитиков, несогласованные акции, связанные с арестом Навального не представляют краткосрочных рисков для стабильности правительства РФ, однако они могут помешать достижению конституционного большинства на предстоящих выборах в Госдуму.

Также агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB. По мнению аналитиков, такие показатели отражают надежную и последовательную основу российской политики и сильные государственные финансы, включая самый низкий уровень государственного долга.

Несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли по всей России в январе. 2 февраля Симоновский суд заменил блогеру условный срок реальным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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