Экономисты назвали Навального угрозой бюджету России

Несогласованные акции в поддержку Алексея навального могут пошатнуть российский бюджет, считают аналитики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Несогласованные акции в поддержку осужденного блогера Алексея Навального приведут к увеличению бюджетных расходов РФ в 2021 году. Таким мнением поделились аналитики рейтингового агентства Fitch.

«Протесты могут привести к некоторому уменьшению прогнозируемой фискальной консолидации», — пишет Fitch. По мнению аналитиков, несогласованные акции, связанные с арестом Навального не представляют краткосрочных рисков для стабильности правительства РФ, однако они могут помешать достижению конституционного большинства на предстоящих выборах в Госдуму.

Также агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB. По мнению аналитиков, такие показатели отражают надежную и последовательную основу российской политики и сильные государственные финансы, включая самый низкий уровень государственного долга.

Несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли по всей России в январе. 2 февраля Симоновский суд заменил блогеру условный срок реальным.