06 февраля 2021
05 февраля 2021

В Екатеринбурге для лечения COVID применили ноу-хау водолазов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс восстановления после коронавируса в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн. Екатеринбург
Сеансы в барокамеры прописывают для реабилитации после COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В екатеринбургском госпитале ветеранов Екатеринбурга для реабилитации пациентов после COVID начали применять барокамеры. Об этом URA.RU рассказали специалисты клиники. Популярное у дайверов оборудование помогает пациентам, перенесшим коронавирус, привести в порядок легкие, а также насытить кислородом другие системы организма.

«Декомпрессионная болезнь у подводников сопровождается гипоксией, поэтому водолазы и дайверы пользуются барокамерами — иногда они стоят прямо на кораблях, — рассказал агентству врач-физиотерапевт госпиталя Евгений Дербышев. — У нас используются барокамеры ЛКС-303 (лечебная компрессионная система), созданные на базе поточно-декомпрессионных камер для водолазов, только вместо воздушной среды используется кислородная».

Кислород подается в барокамеру под повышенным давлением — это помогает не только восстанавливать легкие после COVID-пневмонии, но и насыщать кислородом другие системы организма. «Если где-то есть „блок“ в прохождении крови и передаче кислорода, мы „в обход него“ насыщаем кислородом клетку, пострадавшую в результате пневмонии», — объясняет доктор.

Ранее URA.RU рассказывало, что в свердловском госпитале ветеранов не только лечат пациентов с COVID, но и помогают им восстанавливаться после заболевания. «После долгого лежания под аппаратом ИВЛ и кормления через трубочку людей чуть ли не заново учили говорить, кушать, двигаться», — рассказывала представитель госпиталя Мария Кислицина. Для этого в клинике активно применяется лечебная физкультура, в том числе дыхательная гимнастика.

Процесс восстановления после коронавируса в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Процесс восстановления после коронавируса в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Процесс восстановления после коронавируса в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн. Екатеринбург
Врач свердловского госпиталя ветеранов Евгений Дербышев
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Процесс восстановления после коронавируса в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Процесс восстановления после коронавируса в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Процесс восстановления после коронавируса в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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